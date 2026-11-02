بعد شائعة وفاتها.. جنى مقداد تكشف تفاصيل حالتها الصحية

خبرني - حسمت جنى مقداد، نجمة قناة «طيور الجنة»، الأنباء المتداولة بشأن وفاتها، بعد ظهورها في مقطع فيديو برفقة والدتها، أكدت خلاله أنها لا تزال على قيد الحياة.

وطمأنت جنى متابعيها على تطورات وضعها الصحي، موضحة تفاصيل الوعكة التي تعرضت لها مؤخرًا واستدعت نقلها إلى المستشفى.

وجاء ظهور جنى بعد انتشار منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا وعبارات نعي زعمت وفاتها نتيجة مرض ألمّ بها، وهو ما دفع متابعيها إلى التساؤل عن حقيقة حالتها الصحية، في ظل غياب معلومات واضحة بشأن وضعها خلال الفترة الماضية.

وخلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، تحدثت جنى عن تطورات حالتها الصحية، فيما تولت والدتها توضيح طبيعة الإصابة والتشخيص الطبي الذي خضعت له ابنتها.

تفاصيل الحالة الصحية لجنى مقداد

وأوضحت الأم أن الفحوص والتشخيص الطبي كشفا إصابة جنى بفيروس أثّر على عصب الأذن، مؤكدة أن الإصابة لم تتسبب في أي تأثر بحاسة السمع لديها، وأنها تتابع حالتها وفقًا للتوجيهات الطبية المقررة.

وأضافت أن الوضع الصحي لابنتها يشهد تحسنًا تدريجيًا، بعدما بدأت الأعراض المزعجة في التراجع، مشيرة إلى أن حدة الإعياء انخفضت بنسبة وصلت إلى 20%، معربة عن أملها في استمرار استجابتها للعلاج وتحسن حالتها خلال الأيام المقبلة.

ولفتت والدة جنى إلى أن التعافي الكامل قد يحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، وفقًا لتطورات الحالة الصحية، وهو ما يتطلب الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم الاستعجال في استئناف الأنشطة اليومية قبل استعادة عافيتها بصورة كاملة.

تعليمات طبية لجنى مقداد خلال فترة العلاج

وكشفت والدة جنى عن عدد من الإجراءات التي يتعين على ابنتها الالتزام بها خلال فترة التعافي، موضحة أن الأطباء طلبوا منها التوقف تمامًا عن استخدام الهاتف المحمول، فضلًا عن تقليل حركة العينين، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات محتملة مرتبطة بالإصابة الفيروسية التي طالت عصب الأذن.

وشددت الأم على ضرورة حصول ابنتها على الراحة والالتزام بالإرشادات الطبية، حتى تتمكن من تجاوز الوعكة الصحية واستعادة حالتها الطبيعية خلال الفترة المحددة للتعافي.

وكان المعتصم بالله مقداد، شقيق جنى، ووالدته قد سبقا ظهورها الأخير بمناشدة الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل، وذلك من خلال مقطع فيديو تحدثا فيه عن الأزمة الصحية التي تمر بها، دون الكشف عن جميع تفاصيلها في ذلك الوقت.

وزاد حديثهما من اهتمام المتابعين بمعرفة حقيقة الوضع الصحي لجنى مقداد، خاصة مع تداول منشورات تزعم وفاتها، قبل أن تظهر بنفسها برفقة والدتها لتطمئن جمهورها وتوضح حقيقة إصابتها والتطورات التي طرأت على حالتها الصحية.