فريحات نائباً أول لرئيس مجلس النواب خلافاً لتوافقات الكتل

خبرني - انتخب مجلس النواب، الاثنين، النائب آية الله فريحات نائباً أول لرئيس المجلس في دورته العادية الثالثة، بعد تفوقه على منافسه النائب أحمد هميسات، في نتيجة خالفت التوافقات المسبقة بين الكتل النيابية بشأن توزيع مناصب المكتب الدائم.

وجاء فوز فريحات رغم التفاهمات التي توصلت إليها كتل "الميثاق" و"مبادرة" و"عزم" و"الأحزاب الوسطية والإصلاح"، في 29 تشرين الأول الماضي، والتي نصت على تخصيص منصب النائب الأول لرئيس المجلس لكتلة "مبادرة".

وكانت التفاهمات قد خصصت رئاسة المجلس لكتلة "الميثاق"، التي فاز مرشحها إبراهيم الطراونة بالمنصب، فيما خُصص موقع النائب الثاني لكتلة "عزم"، وموقعا مساعدي الرئيس لكتلة "الأحزاب الوسطية والإصلاح".

ويشكل انتخاب فريحات خروجاً عن التفاهمات التي سبقت انتخابات المكتب الدائم، ويكشف أن الاتفاقات بين الكتل لم تضمن الالتزام بنتائجها داخل صندوق الاقتراع.