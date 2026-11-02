الصفدي يبحث مع نظرائه السعودي والمصري والقطري التطورات الإقليمية

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر، التطورات الإقليمية، في إطار التنسيق والتشاور مع الدول الثلاث.

وبحث الصفدي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التطورات الإقليمية، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الصفدي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي الأوضاع الإقليمية، في إطار التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر حيالها.

وفي اتصال هاتفي آخر، بحث الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التطورات في المنطقة، في سياق التنسيق والتشاور بين البلدين إزاءها.