خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع شركات الاتصالات في الأردن، إتاحة استخدام تطبيق «سند» دون استهلاك حزم الإنترنت الخاصة بالمواطنين، بما يسهّل وصولهم إلى الخدمات الحكومية الرقمية والاستفادة منها بكل سهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتسهيل وصول المواطنين إليها، بما يسهم في تحسين تجربتهم الرقمية وتعزيز استخدام تطبيق «سند» بوصفه البوابة الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية.

وتؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتوفير بيئة رقمية أكثر سهولة وشمولية للمواطنين.