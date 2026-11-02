*
الاثنين: 02 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مجحم الصقور يتهم الحكومة بالتدخل في اختيار رئيس مجلس النواب

  • 02 نوفمبر 2026
  • 17:15
مجحم الصقور يتهم الحكومة بالتدخل في اختيار رئيس مجلس النواب

خبرني  -  اتهم النائب مجحم الصقور الحكومة بالتدخل في اختيار رئيس مجلس النواب، معتبراً أنها باركت توافقات جرت خارج المجلس بشأن انتخابات الرئاسة.

وأعرب الصقور، الذي خاض المنافسة على رئاسة المجلس، عن استغرابه من تدخل الحكومة في اختيار رئيس السلطة التشريعية، متسائلاً عن قدرة مجلس النواب على ممارسة دوره الرقابي ومحاسبة الحكومة، في وقت تتدخل فيه الأخيرة في اختيار رئيس المجلس.

وتأتي اتهامات الصقور عقب انتخاب النائب إبراهيم الطراونة رئيساً لمجلس النواب الأردني، في منافسة شارك فيها أيضاً النائب سليمان الزبن.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جلبة وانسحابات تحت القبة.. تأجيل استكمال انتخابات المكتب الدائم إلى الثلاثاء
جلبة وانسحابات تحت القبة.. تأجيل استكمال انتخابات المكتب الدائم إلى الثلاثاء
  • 2026-11-02 18:51
التوافقات النيابية تتصدع... من صوّت للطراونة وتخلّى عن هميسات؟
التوافقات النيابية تتصدع... من صوّت للطراونة وتخلّى عن هميسات؟
  • 2026-11-02 18:44
فريحات نائباً أول لرئيس مجلس النواب خلافاً لتوافقات الكتل
فريحات نائباً أول لرئيس مجلس النواب خلافاً لتوافقات الكتل
  • 2026-11-02 18:06
حسان: مواصلة الحوار والتشاور مع الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب
حسان: مواصلة الحوار والتشاور مع الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب
  • 2026-11-02 17:22
إبراهيم الطراونة رئيساً لمجلس النواب
إبراهيم الطراونة رئيساً لمجلس النواب
  • 2026-11-02 16:47
نواب يخالفون سرية الاقتراع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني
نواب يخالفون سرية الاقتراع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني
  • 2026-11-02 16:10