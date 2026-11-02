مجحم الصقور يتهم الحكومة بالتدخل في اختيار رئيس مجلس النواب

خبرني - اتهم النائب مجحم الصقور الحكومة بالتدخل في اختيار رئيس مجلس النواب، معتبراً أنها باركت توافقات جرت خارج المجلس بشأن انتخابات الرئاسة.

وأعرب الصقور، الذي خاض المنافسة على رئاسة المجلس، عن استغرابه من تدخل الحكومة في اختيار رئيس السلطة التشريعية، متسائلاً عن قدرة مجلس النواب على ممارسة دوره الرقابي ومحاسبة الحكومة، في وقت تتدخل فيه الأخيرة في اختيار رئيس المجلس.

وتأتي اتهامات الصقور عقب انتخاب النائب إبراهيم الطراونة رئيساً لمجلس النواب الأردني، في منافسة شارك فيها أيضاً النائب سليمان الزبن.

