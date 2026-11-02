سابقة تاريخية في الأردن.. شقيقان توليا رئاسة مجلس النواب

خبرني - سجل مجلس النواب، الاثنين، سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، بانتخاب النائب إبراهيم الطراونة رئيسا لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الثالثة، ليصبح أول رئيس للمجلس يتولى المنصب الذي سبق أن شغله شقيقه، رئيس مجلس النواب الأسبق عاطف الطراونة.

وجاء انتخاب إبراهيم الطراونة بعد نحو 13 عاما من انتخاب شقيقه عاطف رئيسا لمجلس النواب السابع عشر في 3 تشرين الثاني 2013، قبل أن يواصل رئاسة المجلس خلال دورات برلمانية متعاقبة حتى عام 2020.

وبذلك، يسجل الشقيقان إبراهيم وعاطف الطراونة سابقة في تاريخ مجلس النواب الأردني، بتوليهما رئاسة السلطة التشريعية في فترتين مختلفتين.

ويعد إبراهيم الطراونة ثالث من يحمل اسم الطراونة ويتولى رئاسة مجلس النواب، بعد أحمد الطراونة الذي ترأس مجلس النواب الرابع في خمسينيات القرن الماضي، وعاطف الطراونة الذي تولى الرئاسة بين عامي 2013 و2020.

- رئاسة عاطف الطراونة

وكان عاطف الطراونة انتخب رئيسا لمجلس النواب للمرة الأولى في 3 تشرين الثاني 2013، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس السابع عشر، بعد منافسة مع النائبين سعد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي.