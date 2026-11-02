*
الاثنين: 02 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • لمسات
  • اليابان تعلن نجاح أول عملية في العالم لعلاج باركنسون بالخلايا الجذعية

اليابان تعلن نجاح أول عملية في العالم لعلاج باركنسون بالخلايا الجذعية

  • 02 نوفمبر 2026
  • 16:21
اليابان تعلن نجاح أول عملية في العالم لعلاج باركنسون بالخلايا الجذعية
مرض باركنسون تعبيرية

خبرني  - أعلنت شركة "سوميتومو فارما" اليابانية للأدوية يوم الجمعة عن نجاح أول عملية في العالم لزرع خلايا جذعية لعلاج مرض باركنسون، بعد الحصول على الموافقة المشروطة على العلاج في اليابان.

ويتضمن العلاج زراعة ملايين الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات (iPS) في دماغ المريض، وكانت الجهات التنظيمية اليابانية قد وافقت عليه في مارس بعد تجربة سريرية ناجحة.

وذكرت الشركة أن العملية أجريت في مستشفى جامعة كيوتو في أكتوبر، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ومرض باركنسون هو اضطراب عصبي مزمن يؤثر على الحركة، ويصيب أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم، وفق تقديرات مؤسسة باركنسون. والعلاجات الحالية تحسن الأعراض ولكنها لا تمنع تطور المرض.

وتنتج خلايا iPS من خلايا ناضجة عن طريق إعادة تحفيزها إلى حالة شبيهة بالخلايا الجذعية. وفي علاج "سوميتومو فارما"، يتم تطوير خلايا iPS من متبرعين أصحاء إلى خلايا دماغية تفرز الدوبامين المفقود لدى المرضى.

وشملت التجربة السريرية 7 مرضى تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاما، حيث تم زرع 5 أو 10 ملايين خلية في جانبي الدماغ. ومع متابعة المرضى لمدة عامين، لم تلاحظ آثار جانبية كبيرة، بينما أظهر 4 مرضى تحسنا في الأعراض.

وتخطط "سوميتومو فارما" لزرع خلايا لـ 20 إلى 30 مريضا بحلول مارس 2029، كما تجري تجربة سريرية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتلقى العلاج موافقة كاملة في اليابان حال تأكيد سلامته وفعاليته خلال السنوات السبع المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إجراء مستشفى في أوساكا أول عملية في العالم باستخدام خلايا iPS لعضلة القلب، والتي قد تسهم في تكوين أوعية دموية جديدة. وإذا أثبت العلاج نجاحه، فقد يعتمد في دول أخرى لمواجهة مرض باركنسون.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أسرارك تفضحها ابتسامتك.. كيف تحولت الأسنان إلى (صندوق أسود) للبشر؟
أسرارك تفضحها ابتسامتك.. كيف تحولت الأسنان إلى (صندوق أسود) للبشر؟
  • 2026-11-02 16:36
القهوة قد تحمي من السكري وأمراض القلب.. لكن بشروط
القهوة قد تحمي من السكري وأمراض القلب.. لكن بشروط
  • 2026-11-02 16:22
القولون العصبي يصيب النساء أكثر من الرجال.. إليك الأعراض والعلاج
القولون العصبي يصيب النساء أكثر من الرجال.. إليك الأعراض والعلاج
  • 2026-11-02 15:06
البيض وصحة القلب.. هل يتوقف تأثيره على عدد الحبات أم طريقة تناوله؟
البيض وصحة القلب.. هل يتوقف تأثيره على عدد الحبات أم طريقة تناوله؟
  • 2026-11-02 14:51
5 خضراوات قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية
5 خضراوات قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية
  • 2026-11-02 14:20
نمط الحياة في المدن الكبرى.. نصائح طبية للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان
نمط الحياة في المدن الكبرى.. نصائح طبية للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان
  • 2026-11-02 13:17