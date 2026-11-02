اليابان تعلن نجاح أول عملية في العالم لعلاج باركنسون بالخلايا الجذعية

خبرني - أعلنت شركة "سوميتومو فارما" اليابانية للأدوية يوم الجمعة عن نجاح أول عملية في العالم لزرع خلايا جذعية لعلاج مرض باركنسون، بعد الحصول على الموافقة المشروطة على العلاج في اليابان.

ويتضمن العلاج زراعة ملايين الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات (iPS) في دماغ المريض، وكانت الجهات التنظيمية اليابانية قد وافقت عليه في مارس بعد تجربة سريرية ناجحة.

وذكرت الشركة أن العملية أجريت في مستشفى جامعة كيوتو في أكتوبر، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ومرض باركنسون هو اضطراب عصبي مزمن يؤثر على الحركة، ويصيب أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم، وفق تقديرات مؤسسة باركنسون. والعلاجات الحالية تحسن الأعراض ولكنها لا تمنع تطور المرض.

وتنتج خلايا iPS من خلايا ناضجة عن طريق إعادة تحفيزها إلى حالة شبيهة بالخلايا الجذعية. وفي علاج "سوميتومو فارما"، يتم تطوير خلايا iPS من متبرعين أصحاء إلى خلايا دماغية تفرز الدوبامين المفقود لدى المرضى.

وشملت التجربة السريرية 7 مرضى تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاما، حيث تم زرع 5 أو 10 ملايين خلية في جانبي الدماغ. ومع متابعة المرضى لمدة عامين، لم تلاحظ آثار جانبية كبيرة، بينما أظهر 4 مرضى تحسنا في الأعراض.

وتخطط "سوميتومو فارما" لزرع خلايا لـ 20 إلى 30 مريضا بحلول مارس 2029، كما تجري تجربة سريرية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتلقى العلاج موافقة كاملة في اليابان حال تأكيد سلامته وفعاليته خلال السنوات السبع المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إجراء مستشفى في أوساكا أول عملية في العالم باستخدام خلايا iPS لعضلة القلب، والتي قد تسهم في تكوين أوعية دموية جديدة. وإذا أثبت العلاج نجاحه، فقد يعتمد في دول أخرى لمواجهة مرض باركنسون.