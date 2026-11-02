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حبس بلوغر مصرية بسبب سيارة مسؤول

  • 02 نوفمبر 2026
  • 16:08
حبس بلوغر مصرية بسبب سيارة مسؤول
علياء قمرون

خبرني  - قال المحامي المصري حسن الأسيوطي، دفاع صانعة المحتوى علياء قمرون، إن موكلته لم تغادر محبسها رغم قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وجاء ذلك بسبب صدور حكم قضائي سابق ضدها بالحبس لمدة شهر على خلفية اتهامها بإتلاف سيارة قاضٍ في محافظة طنطا.

وأوضح الأسيوطي، في تصريحات لموقع "الشروق"، أن الحكم الصادر بحق موكلته نهائي وواجب النفاذ، بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، مشيرًا إلى أن التصالح مع المجني عليه يمثل السبيل الوحيد أمامها لإنهاء تنفيذ العقوبة، وفقًا لما ذكره.

وكانت النيابة العامة بحلوان قد قررت إخلاء سبيل علياء قمرون بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

 

تفاصيل ضبط علياء قمرون

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت، وفقًا لبيان الأجهزة الأمنية، قيام صانعة محتوى تُدعى علياء قمرون بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا وإيحاءات جنسية وُصفت بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وتبين أن لها معلومات جنائية، وعُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف، تبين احتواؤها، بحسب ما أعلنته الجهات الأمنية، على أدلة مرتبطة بنشاطها محل الاتهام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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