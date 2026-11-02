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15 شهيدا و38 إصابة في غزة خلال 48 ساعة

  • 02 نوفمبر 2026
  • 16:01
15 شهيدا و38 إصابة في غزة خلال 48 ساعة

خبرني - سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ48 الماضية، وصول 15 شهيدا، و38 مصابا، وذلك وفق ما أفادت به مصادر طبية في تقرير صدر اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025 ارتفع إلى 1,593، والإصابات إلى 5,748، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 847، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبذلك يرتفع إجمالي الضحايا منذ بداية الحرب إلى 74,609 شهداء و175,872 إصابة، بحسب الأرقام الواردة في التقرير.

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