ترمب: سأغادر منصبي في نهاية ولايتي رغم الدعم الواسع

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغادر منصبه في نهاية ولايته الرئاسية، رغم الدعم الواسع الذي يحظى به من الناخبين.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إنه سيغادر المنصب، مضيفا: "نعم، سأرحل. كنت سأرشح نفسي مجددا بكل سرور لو أتيحت لي الفرصة" ولكن القانون صارم جدا.

وتابع: "كنت سأرشح نفسي بكل سرور. أجروا مؤخرا استطلاعا للرأي تجاوزت فيه الجميع بفارق كبير".

وأشار إلى أن أمامه عامين آخرين في المكتب البيضاوي، وقال إنه يمكن إنجاز الكثير خلال هذه الفترة.

وكان ترامب قد شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021. وفي نوفمبر 2024، فاز مجددا في الانتخابات الرئاسية، وتولى منصبه في 20 يناير 2025، ليصبح الرئيس الـ47 للبلاد.

ووفقا للتعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة، لا يجوز انتخاب أي شخص رئيسا أكثر من مرتين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2028. وكان ترامب قد لمح سابقا إلى إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، قائلا إن "هناك طرقا" تتيح له الترشح.