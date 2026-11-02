دار الإفتاء الليبية تحرم شراء ملابس (نايكي) وارتداءها.. ما الأسباب؟

خبرني - أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى بعدم جواز شراء الملابس التي تحمل العلامة التجارية لشركة «نايكي» الرياضية أو ارتدائها، مستندة إلى ما قالت إنه ارتباط شعار الشركة برموز دينية في الميثولوجيا اليونانية، إلى جانب دعمها للاحتلال الإسرائيلي ومؤسسات تعمل على تعزيز التواصل بين الأطفال العرب والإسرائيليين.

وقالت لجنة الفتوى، في فتوى نشرتها دار الإفتاء الأحد، إنها تلقت سؤالا بشأن حكم ارتداء ملابس شركة «نايكي» (Nike)، بالنظر إلى أن اسم العلامة التجارية كلمة إغريقية تعني «آلهة النصر»، وهو الاسم الذي تحمله إحدى الشخصيات في الميثولوجيا اليونانية.

وأوضحت اللجنة أن مؤسس الشركة أشار في مذكراته إلى أن تصميم شعارها مستوحى من أجنحة آلهة النصر اليونانية، معتبرة أن شراء الملابس التي تحمل الشعار بقصد ارتدائها وإظهاره يعد ترويجا لرموز مرتبطة بالشرك، وهو ما خلصت إلى عدم جوازه.

وفي سياق تبرير موقفها، قالت اللجنة إن «نايكي» تدعم منظمة «السلام المطلق» (Ultimate Peace)، التي تأسست عام 2008 على يد ثلاثة يهود أمريكيين، وتعمل على تنظيم برامج تجمع شبانا إسرائيليين عربا وإسرائيليين يهودا وفلسطينيين من خلال رياضة الطبق الطائر.

وتذكر المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تسعى إلى بناء جسور الصداقة والثقة وتعزيز القيادة بين الشباب من هذه الفئات، مشيرة إلى أنها تربط نحو 500 شاب وشابة من 20 جماعة، عبر برامج وأنشطة تقام على مدار العام في الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت لجنة الفتوى أن دعم الشركة لهذه المنظمة يندرج ضمن ما وصفته بالتشجيع على التطبيع بين الأطفال العرب والإسرائيليين.

كما اتهمت اللجنة شركة «نايكي» بدعم الاحتلال، مشيرة إلى أن مقاطعة الشركات المساندة لها واجبة، استنادا إلى بيان سابق أصدره مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بشأن مقاطعة الدول والشركات الداعمة لإسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة.

ودعا البيان آنذاك المسلمين، من تجار ومستهلكين، إلى مقاطعة منتجات الشركات الغربية التي تساند الاحتلال، معتبرا أنه لا يجوز بيع أو شراء السلع التي يمكن الاستغناء عنها، ولا سيما المنتجات الكمالية، من الشركات التي قال إنها تشارك في دعم الحرب على غزة وقتل المدنيين.

واختتمت لجنة الفتوى دعوتها بمطالبة المسلمين بالتوقف عن ارتداء منتجات «نايكي» أو بيعها وشرائها، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار الاعتزاز بالدين ونصرة الفلسطينيين ومواجهة ما وصفته بالأعداء.