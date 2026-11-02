القولون العصبي يصيب النساء أكثر من الرجال.. إليك الأعراض والعلاج

خبرني - يعاني ملايين الأشخاص من متلازمة القولون العصبي، وهي اضطراب مزمن يؤثر في وظائف الأمعاء، ويسبب آلامًا متكررة في البطن واضطرابات في الإخراج، قد تنعكس على جودة الحياة والحالة النفسية للمصابين.

وبحسب شبكة "CNN"، تختلف شدة الأعراض بين المصابين، فيما تشير بيانات صحية إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة بنحو الضعف مقارنة بالرجال.

علامات تكشف الإصابة بالقولون العصبي

تظهر الأعراض غالبًا بعد تناول الطعام، وقد تستمر عدة أيام قبل أن تتراجع تدريجيًا، دون أن تختفي بالضرورة.

وتشمل أبرز العلامات تقلصات البطن، والانتفاخ، والغازات، والإمساك أو الإسهال، إلى جانب الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل، والحاجة المفاجئة إلى دخول المرحاض.

وقد يعاني بعض المصابين أيضًا من الغثيان والخمول وآلام الظهر واضطرابات المثانة، فيما تؤدي الأعراض المتكررة أحيانًا إلى زيادة القلق والتوتر.

كيف يمكن السيطرة على الأعراض؟

رغم عدم وجود علاج نهائي للقولون العصبي، فإن تعديل العادات الغذائية واستخدام الأدوية المناسبة قد يساعدان على تقليل نوبات الألم والانزعاج.

وينصح المختصون بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تثير الأعراض، مثل القهوة والمشروبات الغازية وبعض منتجات الألبان، مع تناول وجبات صغيرة ومتوازنة وشرب كميات كافية من الماء.

كما قد تساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الأمعاء، مع ضرورة زيادة تناولها تدريجيًا وفقًا لطبيعة الأعراض.

دور الأدوية والصحة النفسية

قد يصف الأطباء أدوية لعلاج الإمساك أو الإسهال، ومضادات للتشنجات، إضافة إلى علاجات أخرى بحسب حالة المريض.

وتشير الأبحاث إلى أن العلاج المعرفي السلوكي وتقنيات الاسترخاء قد تسهم في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتوتر.

كذلك تساعد ممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب التأمل واليوغا، على تحسين الحالة النفسية ودعم وظائف الجهاز الهضمي.

ويُنصح بمراجعة الطبيب عند ظهور دم في البراز أو فقدان وزن غير مبرر، لاستبعاد أمراض أخرى.