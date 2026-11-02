14 هزيمة وفوز يتيم.. أرقام مرعبة تلاحق إيمري قبل مواجهة برشلونة

خبرني - يأمل الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أن يمنحه لاعبوه هدية استثنائية في عيد ميلاده، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ويحل أستون فيلا ضيفا على برشلونة، غدا الثلاثاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة القارية، في مباراة تنطلق عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

عقدة إيمري أمام برشلونة

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنسبة لإيمري, الذي يحتفل غدا بعيد ميلاده الـ55، إذ يتطلع إلى كسر عقدته التاريخية في ملعب كامب نو، الذي يعد من أكثر الملاعب التي عانى فيها خلال مسيرته التدريبية، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وسبق للمدرب الإسباني مواجهة برشلونة على ملعبه 15 مرة، عندما كان يشرف على تدريب ستة أندية مختلفة، هي ألميريا وفالنسيا وسبارتاك موسكو وإشبيلية وباريس سان جيرمان وفياريال.

وخلال تلك المواجهات، التي توزعت بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، لم يحقق إيمري سوى انتصار واحد، مقابل 14 هزيمة، بحسب الصحيفة.

وكانت البداية في موسم 2007-2008، عندما قاد ألميريا لمواجهة برشلونة في كامب نو، وخسر بهدفين دون رد، سجلهما الفرنسي تييري هنري والأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن الهزيمة الأبرز والأكثر قسوة في مسيرة إيمري أمام برشلونة جاءت في مارس/آذار 2017، عندما كان مدربا لباريس سان جيرمان، إذ تلقى خسارة تاريخية بنتيجة 1-6 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه ذهابا برباعية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء، في المباراة التي عرفت لاحقا باسم "الريمونتادا".

في المقابل، يعود الانتصار الوحيد لإيمري في كامب نو إلى مايو/أيار 2022، عندما قاد فياريال للفوز على برشلونة بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.

نتائج إيمري أمام برشلونة في كامب نو:

برشلونة 2-0 ألميريا (الدوري الإسباني 2007-2008).

برشلونة 4-0 فالنسيا (الدوري الإسباني 2008-2009).

برشلونة 3-0 فالنسيا (الدوري الإسباني 2009-2010).

برشلونة 2-1 فالنسيا (الدوري الإسباني 2010-2011).

برشلونة 2-0 فالنسيا (ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2011-2012).

برشلونة 5-1 فالنسيا (الدوري الإسباني 2011-2012).

برشلونة 3-2 سبارتاك موسكو (دوري أبطال أوروبا 2012-2013).

برشلونة 2-1 إشبيلية (الدوري الإسباني 2012-2013).

برشلونة 3-2 إشبيلية (الدوري الإسباني 2013-2014).

برشلونة 5-1 إشبيلية (الدوري الإسباني 2014-2015).

برشلونة 2-1 إشبيلية (الدوري الإسباني 2015-2016).

برشلونة 6-1 باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا 2016-2017).

برشلونة 4-0 فياريال (الدوري الإسباني 2020-2021).

برشلونة 0-2 فياريال (الدوري الإسباني 2021-2022).

برشلونة 3-0 فياريال (الدوري الإسباني 2022-2023).

وتكشف الأرقام حجم معاناة الفرق التي قادها إيمري في كامب نو، إذ سجلت 12 هدفا فقط خلال المواجهات الـ15، بينما استقبلت شباكها 46 هدفا.

نتيجة محبطة قبل مواجهة برشلونة

ويدخل أستون فيلا المواجهة بعد تعادله 1-1 مع فولهام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة لم ترضِ طموحات مدربه، الذي طالب لاعبيه بضرورة تصحيح الأخطاء قبل الاختبار الأوروبي الصعب.

وقال إيمري، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هذا التعادل مخيب لآمالنا، رغم أن النتيجة كانت عادلة".

وأضاف: "كان الشوط الثاني أصعب علينا من الأول، وكنا نعلم أنه يتعين علينا مواصلة اللعب بالطريقة نفسها، لكنهم فرضوا سيطرتهم بشكل أكبر وصنعوا الفرص وسجلوا".

وشدد المدرب الإسباني على ضرورة تجاوز آثار التعادل سريعا، قائلا: "علينا المضي قدما وتغيير عقليتنا بسرعة قبل المباراة القادمة يوم الثلاثاء".

ويخوض أستون فيلا اللقاء بمعنويات أوروبية مرتفعة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بمرحلة الدوري، حاصدا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

في المقابل، يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين على فينورد وغلطة سراي، مقابل خسارة أمام باريس سان جيرمان.