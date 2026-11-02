جعفر حسان يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ مضامين الخطاب الملكي

خبرني - أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، حرص الحكومة والتزامها الكامل بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية التي حملها خطاب العرش، بما يجعل مصلحة الأردنيين في صلب كل قرار، وبالتعاون مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.

وقال رئيس الوزراء، خلال حديثه في مجلس الأعيان، إن خطاب العرش حمل مضامين أساسية للأردن وشعبه، وتوجيهات واضحة في هذه المرحلة من عمر المجلس ومسار التحديث السياسي والاقتصادي.

وأكد التزام الحكومة بإنفاذ مضامين خطاب الثقة، مشيرا إلى أن الحكومة عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذه، وستواصل إنجاز ما تعهدت به بكل عزم وثقة.

وشدد على استمرار الحكومة في نهج التعاون والتواصل مع أعضاء مجلس الأعيان، وفي إطار الدستور، لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وهنأ رئيس الوزراء مجلس الأعيان ببدء الدورة البرلمانية الجديدة، كما هنأ رئيس المجلس بتجديد الثقة الملكية السامية وتعيينه رئيسا للمجلس.

وفي ختام حديثه، شكر رئيس الوزراء أعضاء مجلس الأعيان على جهودهم خلال العام الماضي في إنجاز التشريعات المهمة وتجويدها.