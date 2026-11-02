بحث احتياجات مشروع سكة حديد ميناء العقبة

خبرني - بحث وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، الاثنين، مع الرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم عمار غرايبة احتياجات مشروع سكة حديد ميناء العقبة من القوى العاملة الفنية والكفاءات المهنية، ومجالات التعاون بين الجهات المعنية لتلبيتها.

وبحسب بيان للوزارة، جاء الاجتماع في مقر وزارة النقل، بهدف المواءمة بين متطلبات المشروع مع منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وإعداد فنيين متقدمين وتأهيلهم في أنظمة السكك الحديدية، والإشارات والاتصالات، والأنظمة الكهربائية والأتمتة، والتشغيل والصيانة، والفحص والتشغيل التجريبي.

وناقش اللقاء تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهن والكفاءات وفق مراحل المشروع، وتقييم مدى توفرها في سوق العمل المحلي وتحديد الفجوات ذات الأولوية.

كما بحث الاجتماع تطوير مسارات للتأهيل ورفع الكفاءة، وبرامج دبلوم وشهادات مهنية وتلمذة مهنية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمشروع.

وأكد القطامين أهمية ربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات المشاريع الوطنية الكبرى، بما يعزز فرص تشغيل الأردنيين وإحلالهم في الوظائف الفنية والتخصصية.

وشدد على أهمية بناء إطار مستدام لتنمية الكفاءات اللازمة لمرحلتي التشغيل والصيانة، بما يضمن استفادة طويلة الأمد من المشروع.