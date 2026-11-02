5 خضراوات قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

خبرني - تلعب التغذية دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ إذ يمكن لإضافة بعض الخضراوات إلى النظام الغذائي اليومي أن يسهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

وبحسب موقع "توداي"، يوصي أطباء القلب بتناول 5 أنواع من الخضراوات؛ لما تحتويه من مركبات غذائية ومضادات أكسدة ترتبط بتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخضراوات الورقية

تتصدر السبانخ والجرجير والكرنب قائمة الخيارات المفيدة للقلب، بفضل غناها بالنترات الطبيعية التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2021 أن تناول كوب يوميًا من الخضراوات الورقية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن احتوائها على فيتامينات مهمة، أبرزها "C" و"K" و"E".

البنجر

يتميز البنجر بقدرته على دعم صحة الأوعية الدموية، لاحتوائه على النترات التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الشرايين وتحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.

الخرشوف

يحتوي الخرشوف على مضادات أكسدة تسهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، فيما تشير أبحاث إلى أن مستخلص أوراقه قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والكلي، إلى جانب ضغط الدم.

الهليون

يُعد الهليون مصدرًا لمركبات نباتية مفيدة، بينها الأسبارابين، الذي قد يسهم في دعم وظائف الأوعية الدموية.

كما يتمتع بخصائص مدرة للبول، تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والصوديوم.

الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين صحة القلب وتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بتصلب الشرايين.

ويُنصح بتناول الطماطم المطبوخة مع زيت الزيتون؛ لأن الدهون الصحية تساعد الجسم على امتصاص الليكوبين بكفاءة أكبر.