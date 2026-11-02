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أرقام صادمة للفوسفات في الربع الثالث..زيادة بالمبيعات وارتفاع بالكلف وتراجع الأرباح

  • 02 نوفمبر 2026
  • 14:02
أرقام صادمة للفوسفات في الربع الثالثزيادة بالمبيعات وارتفاع بالكلف وتراجع الأرباح

خبرني – رصد
شهدت البيانات المالية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية أرقاما صادمة في الربع الثالث من العام الحالي، رغم ارتفاع المبيعات بأكثر من 80 مليون دينار.
ووفق البيانات التي اطلع عليها موقع خبرني، زادت مبيعات الفوسفات من 1.02 مليار دينار في أول تسع أشهر من العام الماضي، إلى 1.10 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الحالي.
وفي المقابل، ارتفعت كلف المبيعات من 398.55 مليون دينار بنهاية أيلول 2025، إلى 577.86 مليون دينار بنهاية أيلول 2026.
وتراجعت أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية في الربع الثالث بمقدار 102 مليون دينار، حيث انخفضت من 415.68 مليون دينار بنهاية أيلول 2025، إلى 313.34 مليون دينار بنهاية أيلول 2026.
وحسب مراقبين، شكلت الأرقام صدمة لمتابعي أداء شركة الفوسفات، في ظل الطلب العالمي المتزايد على خام الفوسفات ومنتجات هذا الخام من السماد.
 

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