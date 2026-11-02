طب الأسنان في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر علمي  في جدة

خبرني - شاركت الدكتورة ديما أبو التين، أخصائية علاج جذور الأسنان والحاصلة على البورد الأردني، والأكاديمية والباحثة في التعليم السني، بمحاضرة رئيسية في المؤتمر المشترك للجمعية العربية لعلاج جذور الأسنان والجمعية السعودية لعلاج جذور الأسنان، والذي عقد مؤخرا بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتناولت المحاضرة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير مجال علاج جذور الأسنان، متجاوزةً استخداماته التقليدية في الكشف عن الآفات من خلال الصور الشعاعية، لتسلط الضوء على إمكاناته في دعم مختلف مراحل المسار السريري، بما يشمل التشخيص، ووضع الخطط العلاجية، واتخاذ القرارات السريرية، وتقييم النتائج، فضلًا عن دوره في إعداد وتأهيل أطباء المستقبل.

وأكدت الدكتورة أبو التين أهمية تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وأخلاقية، تستند إلى الأدلة العلمية، بما يضمن دمج هذه التقنيات بصورة آمنة وفاعلة في الممارسات السريرية، ويسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية السنية. ومثّلت الدكتورة أبو التين جامعة عمّان الأهلية وكلية طب الأسنان في هذا المحفل العلمي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين الإقليميين والدوليين.

كما قدّمت درع الجامعة التذكاري إلى الجهة المنظمة، تقديرًا للعلاقات والروابط المهنية التي تجمع الجامعة بمجتمع اختصاصيي علاج جذور الأسنان في العالم العربي والمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز حضورها في المؤتمرات والمحافل العلمية الدولية، وإبراز الكفاءات الأكاديمية والبحثية لأعضاء هيئتها التدريسية، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية والتعليم السني.