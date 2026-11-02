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أ.د. غالب عريقات من عمان الاهلية ممتحنًا خارجيًا لرسالة دكتوراة بجامعة الإسكندرية

  • 02 نوفمبر 2026
  • 13:51
أد غالب عريقات من عمان الاهلية ممتحنًا خارجيًا لرسالة دكتوراة بجامعة الإسكندرية

خبرني  - شارك الأستاذ الدكتور غالب عريقات، من قسم العلوم الطبية المخبرية في كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمّان الأهلية، ممتحنًا خارجيًا في لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عبد الله معين حجازين، وذلك في معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية.

وتناولت رسالة الدكتوراة دراسة القدرة المضادة للسرطان لجزيئات الفضة النانوية الخضراء، المصنعة باستخدام مستخلص بذور حبة البركة، وتقييم تأثيراتها على خطوط خلايا سرطان الرئة، من خلال استخدام تقنيات التحليل الجزيئي للكشف عن الآليات المرتبطة بتأثيراتها المضادة للسرطان.

وجاء اختيار الأستاذ الدكتور غالب عريقات ممتحنًا خارجيًا من خارج الجامعات المصرية تقديرًا لخبراته العلمية والبحثية في مجالات الكيمياء الحيوية والعلوم الطبية، بما يعكس مكانته الأكاديمية ومساهماته العلمية، ويؤكد الحضور البحثي لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمّان الأهلية ومشاركتهم في الأنشطة الأكاديمية والبحثية على المستويين العربي والدولي. ويُذكر أن الباحث عبد الله معين حجازين من خريجي جامعة عمّان الأهلية، حيث حصل على درجة الماجستير في تخصص العلوم الطبية المخبرية من كلية العلوم الطبية المساندة، قبل مواصلة مسيرته الأكاديمية والبحثية في مرحلة الدكتوراة.

ويعكس ذلك دور جامعة عمّان الأهلية في إعداد الكفاءات العلمية والبحثية وتأهيلها، ودعم خريجيها في مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، وتعزيز حضورهم في الجامعات والمؤسسات البحثية على المستويين المحلي والدولي.

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