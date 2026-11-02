مصر.. أول تحرك من النيابة ضد شاكر محظور بعد لايف الـ20 مليون جنيه

خبرني - أُحيل البلاغ المقدم من المحامي بالنقض هيثم بسام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، الشهير إعلاميا باسم "شاكر محظور دلوقتي"، إلى نيابة الشئون المالية وغسل الأموال في مصر.

وتبدأ النيابة إجراءات الفحص والتحقيق بشأن مصادر أمواله والتدفقات المالية المرتبطة بالهدايا التي تلقاها خلال البث المباشر عبر منصة "تيك توك"، التي تقدر بـ20 مليون جنيه في أقل من ساعة.

وجاءت إحالة البلاغ عقب مطالبة مقدمه بفتح تحقيق موسع بشأن الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال بث مباشر عقب خروجه من محبسه، والتي قيل إن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، مع التحقق من مصادرها ومدى مشروعيتها.

وتضمن البلاغ مطالب بفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وتتبع مسارات الأموال والمستفيدين منها، إلى جانب مخاطبة إدارة منصة "تيك توك" للحصول على سجلات الهدايا والمعاملات المالية المرتبطة بها.

كما طالب البلاغ بإخطار مصلحة الضرائب المصرية لفحص مدى التزام صانع المحتوى بالإفصاح عن الإيرادات وسداد المستحقات الضريبية.

وطالب مقدمه أيضًا بإجراء تحريات مالية بشأن ما أثير في تحقيقات وتقارير سابقة حول اتهامات تتعلق بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وفحص مدى وجود صلة بين تلك الوقائع والتدفقات المالية الجديدة.

ومن المنتظر أن تتولى النيابة المختصة فحص ما ورد في البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في ضوء نتائج التحقيقات، للوقوف على حقيقة مصادر الأموال ومدى وجود مخالفات تستوجب المساءلة.

وأشارت تقديرات إعلامية مصرية إلى تجاوز قيمة الهدايا التي تلقاها شاكر محظور خلال البث المباشر نحو 20 مليون جنيه في أقل من ساعة، وأعاد هذا الظهور فتح النقاش حول مصادر الأموال التي يحققها صناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.