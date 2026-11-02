الحسين إربد يستضيف الشرطة العراقي غدا

خبرني - يستضيف فريق الحسين اربد عند السابعة من مساء غد الثلاثاء، نظيره الشرطة العراقي على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

ويسعى الحسين اربد إلى تحقيق الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه في المجموعة والتقدم إلى الصدارة، في مواجهة تجمعه بالمتصدر الحالي الشرطة العراقي ضمن منافسات الدور الأول من البطولة.

ويحتل الحسين اربد المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف الشرطة العراقي الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي إيست بنغال الهندي في المركز الثالث برصيد نقطتين، والسيب العماني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله في مواجهة الجولة الثالثة التي أقيمت في العاصمة العراقية بغداد، حيث تقدم الحسين اربد بهدف سجله عبد الله نصيب، قبل أن يدرك الشرطة العراقي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 95.

ويمنح الفوز الحسين اربد فرصة رفع رصيده إلى 8 نقاط والانفراد بصدارة المجموعة، فيما يحافظ التعادل على فارق النقطتين بين الفريقين، ما يجعل نتيجة المواجهة مؤثرة في ترتيب المجموعة وحسابات التأهل إلى الدور الثاني.

ويختتم الحسين اربد تحضيراته الفنية للمباراة اليوم، استعدادا للمواجهة التي تقام على أرضه وبين جماهيره.