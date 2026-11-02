الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون في قطاع التعدين

خبرني - بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مع نائب وزير التعدين والجيولوجيا الأوزبكي رستم يوسوبوف، فرص تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين في الأردن وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركات والمؤسسات الأوزبكية في تنفيذ مشاريع الثروات المعدنية والجيولوجيا والتعدين، من خلال توقيع مذكرات تفاهم تنظم مجالات التعاون وتحدد آليات العمل المشترك بين البلدين.

وأكد الخرابشة خلال المباحثات التي عقدت الاثنين، أهمية البناء على مجالات التعاون المطروحة مع الجانب الأوزبكي وتحديد فرص ومشاريع تعدينية يمكن العمل عليها بصورة مشتركة، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى الانتقال من المباحثات العامة إلى خطوات عملية من خلال وضع برامج عمل فنية لدراسة المناطق المستهدفة وتحديد الإمكانات التعدينية فيها.

وقال إنّ التعاون المقترح يشمل مجالات الاستكشاف الجيولوجي للمعادن، وفي مقدمتها النحاس والذهب والمعادن النادرة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات الأوزبكية في أعمال المسح والاستكشاف وجمع العينات وإجراء التحاليل المخبرية، بما يسهم في تقييم الفرص المتاحة وتحديد جدوى تطوير المشاريع التعدينية.

وأشار إلى أهمية الاتفاق على برنامج فني مشترك تتولى من خلاله الفرق المختصة من الجانبين دراسة وتحديد مجالات التعاون.

من جهته، أكد يوسوبوف اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الأردن في قطاع التعدين واستعداد الشركات الأوزبكية لدراسة المشاريع والمناطق التي تقترحها الوزارة، وتقديم الخبرات الفنية والمعلومات اللازمة بشأنها ومواصلة الدراسات والأعمال المتعلقة بالمشاريع التعدينية في المملكة.

وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين المختصين وتبادل البيانات الجيولوجية، بما يتيح تقييم فرص التعاون بصورة أكثر تفصيلا، مبينا أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والاستفادة من المختبرات والتقنيات المتقدمة في عمليات استخراج المعادن ومعالجتها، إلى جانب تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الجيولوجية في البلدين، بما في ذلك تدريب الطلبة وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

وتناولت المباحثات عرضا من الجانب الأوزبكي حول أنشطة شركاته ومؤسساته في مجال التعدين والاستكشاف الجيولوجي والتعاون القائم مع عدد من الشركات الأردنية وهي: الشركة العربية للتعدين، شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، وقدم الجانب الأوزبكي شرحا حول طبيعة عمل الشركات الأوزبكية التي تتركز أنشطتها بصورة رئيسية على تقديم الخدمات الفنية.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات والاجتماعات الفنية لتحديد مجالات العمل ذات الأولوية ودراسة المشاريع المقترحة، واستكمال الترتيبات المتعلقة لتوقيع مذكرة تفاهم خلال الزيارة المرتقبة رفيعة المستوى، بما يمهد لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجالات الاستكشاف الجيولوجي والتعدين وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.