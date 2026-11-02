النجداوي للاردنيين : اسعار زيت الزيتون ستنخفض تدريجيا

خبرني - توقع نقيب أصحاب معاصر الزيتون تيسير النجداوي تراجع أسعار زيت الزيتون تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، لتتراوح بين 100 و110 دنانير للتنكة، وصولا إلى نحو 100 دينار مع نهاية تشرين الثاني الحالي.

وقال النجداوي إن ارتفاع الأسعار حاليا إلى أكثر من 115 و120 دينارا للتنكة يعود إلى محدودية الكميات المنتجة والمتاحة، مع إنجاز نحو 10% فقط من الموسم، مشيرا إلى أن زيادة المعروض وتشغيل المعاصر بطاقتها القصوى ستسهم في خفض الأسعار.

ورجح أن يشهد الموسم الحالي إنتاجا وفيرا يتراوح بين 30 و40 ألف طن من زيت الزيتون، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة، داعيا المواطنين إلى التريث في الشراء خلال الفترة الحالية.