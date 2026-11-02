تربوية عمان العربية تُعزز التشاركية مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية والمجتمعية، وتفعيل دور البحث العلمي في تطوير المنظومة التعليمية، شارك الأستاذ الدكتور رامي الشقران عميد كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة، في اللقاء التعريفي الذي نظمته جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، في مقر المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور مدير عام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الدكتور طارق مقطش، والسيدة لبنى طوقان المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من المعنيين بالشأن التربوي.

وخلال اللقاء قدمت السيدة طوقان عرضاً تعريفياً حول أهداف الجمعية وبرامجها، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في الميدان التربوي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والعالمية في مجالات التدريس والإدارة المدرسية والإرشاد التربوي، مما يسهم في تحفيز العاملين في القطاع التعليمي، وتعزيز مكانة المعلم المهنية والمجتمعية باعتباره ركيزة أساسية في العملية التعليمية، كما أكدت طوقان على أهمية مأسسة ثقافة التميز والبحث العلمي لدى العاملين في الميدان التربوي، ودورها في تطوير كفاءاتهم المهنية والبحثية، والارتقاء بمستوى الممارسات التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة مخرجات التعلم لدى الطلبة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجمعية، والاستفادة من الدراسات العلمية المحكمة في دعم صانعي القرار التربوي، وتطوير مخرجات منظومة التعليم والابتكار التربوي، فيما استعرض الدكتور مقطش أهداف صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ودوره في دعم الباحثين وتمويل الأبحاث التطبيقية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة والتربية والتعليم.

بدوره أكد الدكتور الشقران استعداد كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية للتعاون مع الجمعية في تنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية المرتبطة ببرامجها، وقياس اتجاهات العاملين في القطاع التعليمي نحو مبادراتها وبرامجها المتنوعة، مما يسهم في تطويرها وتعزيز أثرها في الميدان التربوي، كما أبدى ترحيبه بتوقيع اتفاقية تعاون مؤسسية بين الجمعية والجامعة، بهدف توسيع مجالات التعاون في البحث العلمي والتدريب وتبادل الخبرات.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول أبرز القضايا والتحديات المستجدة التي تواجه النظام التربوي الأردني، وسبل تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالتميز التربوي، بما يدعم تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص جامعة عمان العربية ممثلة بكلية العلوم التربوية والنفسية، على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير التعليم، وتعزيز حضورها في المبادرات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والبحث العلمي، بما ينسجم مع رؤيتها في دعم التطوير التربوي، والإسهام في إعداد دراسات وممارسات علمية تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها على المستويين المحلي والوطني.