طلبة عمان العربية يحصدون جائزة (الأداء القيادي المتميز) من فرع عمّان لجمعية مهندسي الطاقة (AEE REES)

خبرني - تواصل جامعة عمان العربية ترسيخ مكانتها الأكاديمية وتعزيز حضورها في المحافل العلمية والهندسية الدولية، من خلال دعم الطلبة وتمكينهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم في المنافسات والبرامج الدولية، وبدعمٍ متواصل من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وضمن توجيهات ومتابعة الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، حققت الجامعة إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، حيث حصد (6) من طلبة كلية الهندسة في الجامعة على جائزة "الأداء القيادي المتميز" (Outstanding Leadership Performance Award)، المقدمة من فرع عمان لجمعية مهندسي الطاقة (AEE REES Amman Section) ، وذلك خلال الاجتماع السنوي (Annual Meeting) للفرع، الذي عُقد في رحاب جامعة الحسين التقنية (HTU)، وذلك بإشراف الدكتور أكرم موسى رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة في كلية الهندسة في جامعة عمان العربية.

وشهد الاجتماع تكريم الدكتور أكرم موسى مشرف الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الطاقة في الجامعة، بجائزة "الأداء القيادي المتميز"، تقديرًا لجهوده في توجيه الفرع الطلابي ودعمه، والإسهام في تطوير أنشطته ومبادراته، كما شمل التكريم الطلبة: عبدالرحمن العطيات، ورجب شعبان، وأحمد أبو شمالة، وأحمد خطيب، ومارية اللوزي، وريم خشان، تقديرًا لجهودهم المتميزة ومساهماتهم الفاعلة في تنظيم سلسلة من المبادرات والفعاليات النوعية التي نفذها الفرع الطلابي في مجالات الطاقة والاستدامة، حيث أعرب الطلبة الفائزون عن اعتزازهم بهذا التكريم، مثمّنين تقدير فرع عمّان لجمعية مهندسي الطاقة لجهودهم، ومؤكدين أن هذه الجائزة تمثّل حافزًا لهم لمواصلة العمل والعطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات، كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لإدارة جامعة عمان العربية على دعمهما المتواصل، وحرصهما على توفير بيئة جامعية محفّزة للإبداع والتميز، مثمنين دور الدكتور أكرم موسى في توجيههم وإرشادهم ومتابعتهم المستمرة.

وتُعد جمعية مهندسي الطاقة (AEE) إحدى أبرز المنظمات المهنية المتخصصة في قطاع الطاقة، إذ تأسست عام 1977على يد ألبرت ثومان، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترسيخ الممارسات المستدامة، إلى جانب بناء مجتمع مهني متخصص في هذا المجال، وتقوم الجمعية بدور فاعل في تطوير قطاع الطاقة من خلال برامج التعليم والتدريب والاعتماد المهني، فضلًا عن توفير شبكة مهنية دولية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتعزز التعاون بين المختصين في هذا القطاع.

ويجسّد هذا الإنجاز تميز طلبة جامعة عمان العربية وقدرتهم على إبراز مهاراتهم القيادية والمهنية في المجالات الهندسية، كما يعكس حرص الجامعة وكلية الهندسة على توفير بيئة تعليمية محفّزة للإبداع والتميز، وتشجيع الطلبة على الانخراط في الأنشطة والفعاليات العلمية والمهنية والمشاركة في الجمعيات المتخصصة، مما يسهم في صقل مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والمهنية، وتعزيز حضورهم في الأوساط الهندسية، بما يليق بمكانة الجامعة ويرفع اسمها واسم الأردن في المحافل المتخصصة.