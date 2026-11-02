جامعة عمان العربية تستقبل طلبتها الجدد للعام الجامعي 2026/2027 وتنظم بازار (يا هلا)

خبرني - برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، افتُتحت فعاليات استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي 2027/2026 ، وبازار "يا هلا"، بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة، وذلك في إطار حرص الجامعة على استقبال طلبتها الجدد وتوفير بيئة جامعية محفزة تجمع بين المعرفة والتواصل والمشاركة، وبحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وسط أجواء ترحيبية وتفاعلية عكست روح الأسرة الجامعية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من مختلف كليات الجامعة، من خلال أجنحة تعريفية هدفت إلى تعريف الطلبة الجدد بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية، وتزويدهم بالإرشادات والمعلومات المتعلقة بالحياة الجامعية والمسيرة الدراسية، إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي أتاحت للطلبة فرصة التواصل المباشر مع ممثلي الكليات والتعرف إلى الفرص والأنشطة التي تقدمها، كما شاركت مختلف المراكز والوحدات الإدارية في الجامعة من خلال أركان تعريفية، قدمت خلالها شرحاً حول الخدمات والتسهيلات المتاحة، والإجراءات الإدارية والأكاديمية التي يحتاج الطلبة إلى معرفتها خلال مسيرتهم الجامعية، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في البيئة الجامعية وتعريفهم بالجهات المعنية التي يمكنهم الرجوع إليها والاستفادة من خدماتها، وتزامناً مع فعاليات الاستقبال، أُقيم بازار "يا هلا"، الذي شهد مشاركة مجموعة من أصحاب المشاريع والمشاركين، واشتمل على تشكيلة متنوعة من المنتجات والأعمال، شملت المشغولات والحرف اليدوية، والمطرزات، والإكسسوارات، والمنتجات الفنية والإبداعية، إلى جانب المأكولات والمشروبات والمنتجات المنزلية، في مساحة أتاحت إبراز المواهب والإبداعات المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، كما وفرت للطلبة والزوار فرصة للاستمتاع بتجربة تسوق متنوعة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل مع طلبتها منذ بداية مسيرتهم الجامعية، وترسيخ روح الأسرة الجامعية، وتوفير بيئة جامعية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، بل تشمل الأنشطة اللامنهجية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، lما يسهم في تنمية شخصية الطلبة وصقل مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الجامعية.