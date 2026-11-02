إيران: خطة المفاوضات ذات السبع مراحل اختُصرت إلى يومين

خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، إن أساس المفاوضات مع الولايات المتحدة يستند إلى خطة إيرانية مكونة من 7 مراحل، جرى اختصارها لتصبح قابلة للتنفيذ خلال يومين، مؤكدا أن استكمال المسار يتوقف على الجانب الأميركي.

وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن المحادثات لا تزال مستمرة، وأن تبادل الرسائل بين الجانبين متواصل، رغم تعقيد الملفات المطروحة وتزايد صعوبتها مع مرور الوقت.

وفيما يتعلق بزيارة نائب وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، ووجود وفد قطري في طهران، أوضح أن الزيارة جاءت بهدف تسهيل المعاملات بين إيران وقطر، مشيرا إلى أن شكل الرد على الرسالة الأميركية يحدده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بنفسه.

وقال بقائي، ردا على سؤال بشأن رسالة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن اختلاف أساليب المراسلة أمر طبيعي، وإن ما يهم طهران هو أداء الولايات المتحدة ومواقفها العملية.

وأضاف أن إيران طرحت مبادرة من 7 أيام، واستمعت إلى وجهات نظر، وتبادلت الملاحظات بشأنها، مؤكدا أن المقترح الإيراني للمسار الدبلوماسي لا يزال قائما، "والكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة."

وشدد على أن إيران لا يمكنها تقديم تعهدات من طرف واحد في ظل استمرار الحصار، مؤكدا أن فتح مضيق هرمز غير ممكن ما لم ينته الحصار وتُلبَّ المطالب الإيرانية، وعندها يمكن بحث استكمال المسار.