من هي مزنا الأطرش؟.. سيرة المستشارة الجديدة لشؤون السلام في الخارجية السورية

خبرني - عيّن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الاثنين، مزنا ممدوح الأطرش مستشارة لشؤون السلام في وزارة الخارجية والمغتربين، وهي من مواليد محافظة السويداء عام 1987، وتمتلك خلفية أكاديمية ومهنية تجمع بين الإعلام والفنون والعمل الإنساني والمجتمعي.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصلت الأطرش على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد المسرحي، كما نالت دبلوماً في العلوم السينمائية، وإجازة في الإعلام من جامعة الحياة الجديدة.

وفي مسيرتها المهنية، تشغل الأطرش منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة المزن للتنمية والتوعية والعطاء، كما أنها عضو في المجلس الاستشاري النسائي السوري التابع للأمم المتحدة، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الفنانين السوريين.

ولها نشاط في المجال الإنساني، إذ تعمل مدرّبة ومتطوعة في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتشارك في مجالات الاستجابة للكوارث والإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني.

وتجمع تجربة الأطرش بين العمل الإعلامي والفني والمجتمعي والإنساني، إلى جانب مشاركتها في هيئات ومنظمات محلية ودولية، قبل توليها منصب مستشارة شؤون السلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية.