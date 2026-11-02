تعيين مزنا الأطرش مستشارة لشؤون السلام في الخارجية السورية

خبرني - عيّن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني اليوم الإثنين مزنا ممدوح الأطرش مستشارة لشؤون السلام في وزارة الخارجية والمغتربين.
وتنحدر الأطرش من محافظة السويداء، وهي من مواليد عام 1987، وتحمل شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد المسرحي، ودبلوماً في العلوم السينمائية، إضافة إلى إجازة في الإعلام من جامعة الحياة الجديدة.
وتتمتع الأطرش بخبرات في المجالات المجتمعية والإنسانية والإعلامية، إذ تشغل منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة المزن للتنمية والتوعية والعطاء، وهي عضو في المجلس الاستشاري النسائي السوري التابع للأمم المتحدة، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الفنانين السوريين.
كما تعمل مدرّبة ومتطوعة في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، في مجالات الاستجابة للكوارث والإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني.