جامعة البترا تفتتح معرض مكتبة الأسرة بالتعاون مع وزارة الثقافة

خبرني - افتتح رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، معرض مكتبة الأسرة التابع لوزارة الثقافة، في مكتبة الجامعة.

واشتمل المعرض على مئات العناوين والإصدارات في مجالات الفكر والأدب والتاريخ والمعارف العامة وأدب الأطفال، موفرًا مراجع علمية وثقافية بأسعار تشجيعية مدعومة، تُمكّن الطلبة والباحثين وأبناء المجتمع المحلي من اقتناء الكتب بسهولة ويسر.

وتجوّل رئيس الجامعة في أروقة المعرض، بحضور عمداء الكليات ومدير المكتبة وممثلي الوزارة، واطّلع على أجنحة الكتب وآليات التوزيع، مؤكدًا أهمية الشراكة مع وزارة الثقافة في تنمية الوعي، وبناء الفكر الطلابي، وترسيخ القراءة بوصفها عادة يومية.

وأكد رئيس الجامعة أن استضافة هذه الفعالية تترجم رسالة الجامعة في توسيع الآفاق المعرفية والثقافية، مضيفًا: «يمثل مشروع مكتبة الأسرة رافدًا وطنيًا متميزًا، يتيح للشباب الجامعي تعزيز حصيلتهم المعرفية، واكتساب مهارات التحليل والتفكير النقدي».

وتنظم وزارة الثقافة معارض مكتبة الأسرة ضمن مشروع «مهرجان القراءة للجميع»، بهدف توفير أمهات الكتب في مختلف حقول المعرفة بأسعار رمزية، وتعزيز الحراك الثقافي، وترسيخ عادة القراءة في الجامعات ومختلف محافظات المملكة.