زيت الزيتون للموظفين الحكوميين بالتقسيط على 8 أشهر.. تعرف على الأسعار

خبرني - بدأت وزارة الزراعة إجراءات تسويق زيت الزيتون الأردني لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية للموسم الحالي 2026/2027، من خلال حملة وطنية تتيح للراغبين شراء الزيت البكر الممتاز والبكر بأسعار محددة، مع إمكانية الدفع نقدا أو بالتقسيط على 8 أشهر.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن وزارة الزراعة، فإن الحملة تنفذ بالتعاون مع نقابة أصحاب المعاصر والاتحاد العام للمزارعين، بهدف توفير زيت الزيتون الأردني للموظفين بمواصفات عالية الجودة وأسعار مناسبة.



وطلبت الوزارة من الجهات المعنية تزويدها بأسماء الموظفين الراغبين بشراء زيت الزيتون، وفقا للكشف المرفق، مع تسمية ضابط ارتباط وتزويد الوزارة برقم هاتفه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الكتاب.

أسعار تنكة الزيت البكر الممتاز والبكر

وحدد الكتاب أسعار زيت الزيتون بحسب النوع والعبوة وطريقة الدفع، وجاءت على النحو التالي:

زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Virgin):

عبوة 16 كيلوغراما: 115 دينارا بالتقسيط على 8 أشهر، و110 دنانير نقدا.

عبوة 8 كيلوغرامات: 60 دينارا بالتقسيط على 8 أشهر، و58 دينارا نقدا.

زيت الزيتون البكر (Virgin):

عبوة 16 كيلوغراما: 110 دنانير بالتقسيط على 8 أشهر، و105 دنانير نقدا.

عبوة 8 كيلوغرامات: 57 دينارا بالتقسيط على 8 أشهر، و55 دينارا نقدا.

الوزارة تطلب حصر أسماء الموظفين الراغبين بالشراء

ودعت وزارة الزراعة الجهات المخاطبة الى الايعاز لمن يلزم بحصر أسماء الموظفين الراغبين بشراء زيت الزيتون، وتزويد الوزارة بالكشوف المطلوبة، الى جانب تحديد ضابط ارتباط ورقم هاتف للتواصل معه بشأن ترتيبات الحملة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة لتسويق زيت الزيتون الأردني خلال الموسم الحالي، بالتعاون مع نقابة أصحاب المعاصر والاتحاد العام للمزارعين، وتوفير المنتج للموظفين بأسعار محددة مع إتاحة خيار الدفع النقدي أو التقسيط.