وفاة طالب بالصف التاسع تخيّم بالحزن على الأسرة التربوية في الأردن

خبرني - خيّم الحزن على الأسرة التربوية في لواء الأغوار الشمالية، إثر وفاة الطالب غازي محمد أبو قرمول، أحد طلبة الصف التاسع في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين.

ونعى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الطالب الفقيد، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لوفاته.

وشارك في نعي الطالب الأمين العام لشؤون المدارس الدكتور نواف العجارمة، والأمين العام لشؤون التعليم الدكتورة سحر الشخاترة، ومديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة فريحات، والأسرة التربوية في اللواء.

وتضرع الناعون إلى المولى عز وجل أن يتغمد الطالب الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان