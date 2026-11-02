جهزوا الملابس الدافئة.. كتلة باردة تقترب من الأردن نهاية الأسبوع

خبرني - توقع الراصد الجوي عمر آل ملكاوي تأثر الأردن بكتلة هوائية تُعد الأقل حرارة منذ بداية فصل الخريف لعام 2026، وذلك مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

وقال آل ملكاوي، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن المملكة تتجه نحو أجواء أكثر برودة، داعياً المواطنين إلى الاستعداد لانخفاض درجات الحرارة وتجهيز الملابس الخريفية الدافئة.

وأشار إلى أن الأجواء الدافئة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة لا تعني بالضرورة استمرار الجفاف، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد معدلات التبخر، وقد يهيئ الظروف لهطول الأمطار عند وصول كتل هوائية باردة وتوافر العوامل الجوية المناسبة.

ولفت إلى أن فترات الاستقرار الجوي قد تترافق مع ارتفاع الضغط الجوي السطحي وتراكم الملوثات والأتربة، قبل حدوث تغيرات في الحالة الجوية.

ولم يحدد آل ملكاوي في منشوره كميات الأمطار المتوقعة أو المناطق التي قد تشهد هطولات، مكتفياً بالإشارة إلى اقتراب كتلة هوائية أبرد من سابقاتها خلال الموسم الحالي.