كاميرات مراقبة داخل دورات مياه مدرسة بالأردن تثير الجدل

خبرني - أثارت كاميرات مراقبة مثبتة داخل دورات المياه في مدرسة المفرق الثانوية الأولى للبنين، شمال شرقي الأردن، جدلاً بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت وجودها، وسط مطالبات بالتحقق من مدى انتهاكها خصوصية الطلبة.

وقالت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، إيمان الخوالدة، إنها تحققت من الواقعة بالتواصل مع مدير المدرسة، قبل أن تتوجه شخصياً إلى المدرسة لمعاينة مواقع الكاميرات.

وأوضحت الخوالدة، في تصريحات لإذاعة "عين إف إم"، أن الكاميرات قديمة، وكانت موجهة نحو ساحة المدرسة والمغاسل الخارجية، بهدف مراقبة سلوك الطلبة والحد من التدخين وبعض الممارسات السلبية.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم ترفض أي إجراء يمس خصوصية الطلبة، وتحرص على توفير بيئة مدرسية آمنة تحافظ على سلامتهم وصحتهم.

وأضافت أنها وجهت بإزالة الكاميرات من مواقعها، مشيرة إلى أن التوجيه نُفذ بالفعل، وأُعيد تركيب الكاميرات خارج دورات المياه.