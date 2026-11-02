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لمن ستصوت كتلة الأمة في انتخابات رئاسة مجلس النواب؟

  • 02 نوفمبر 2026
  • 10:16
لمن ستصوت كتلة الأمة في انتخابات رئاسة مجلس النواب

خبرني - تؤجل كتلة الأمة النيابية حسم موقفها من انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني إلى اللحظات الأخيرة التي تسبق بدء الاقتراع، المقرر إجراؤه اليوم الاثنين، عقب افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس.

وقال الناطق باسم الكتلة، النائب ينال فريحات، إن القرار النهائي بشأن المرشح الذي ستدعمه الكتلة سيُتخذ قبيل انطلاق الانتخابات، المتوقع إجراؤها بين الساعة الثانية والنصف والثالثة عصراً.

وكانت الكتلة قد عقدت اجتماعاً، أمس الأحد، في مجلس النواب، لبحث موقفها من انتخابات رئاسة المجلس وأعضاء المكتب الدائم.

وسبق أن أعلن رئيس الكتلة، النائب صالح العرموطي، عزمه اقتراح ترشيح النائبة ديمة طهبوب لرئاسة المجلس، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في حال ترشحها وفوزها.

ويتنافس على رئاسة مجلس النواب، وفق المعطيات المعلنة حتى الآن، النائبان إبراهيم الطراونة ومجحم الصقور، وكلاهما من كتلة الميثاق النيابية.

ولم تعلن كتلة الأمة حتى الآن اسم المرشح الذي ستصوت له، أو ما إذا كانت ستتبنى مقترح ترشيح طهبوب.

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