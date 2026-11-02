*
الاثنين: 02 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الفيصلي يتوجه إلى السعودية لملاقاة التعاون في دوري أبطال آسيا 2

  • 02 نوفمبر 2026
  • 10:14
الفيصلي يتوجه إلى السعودية لملاقاة التعاون في دوري أبطال آسيا 2

خبرني - وصلت بعثة فريق الفيصلي لكرة القدم، الأحد، إلى منطقة القصيم السعودية، حيث يستعد الفريق لخوض اختبار جديد في دوري أبطال آسيا 2، عندما يلتقي التعاون السعودي مساء الأربعاء المقبل.

ويرافق الفريق في رحلته الجهاز الفني الذي يضم طارق مصطفى وأمير عبد العزيز وعصام عبده، إلى جانب مدرب حراس المرمى عامر شفيع، ومحللي الأداء إياد علوان وكامل الضعيفي، فضلا عن اللاعبين.

وتكتسب المواجهة أهمية للفيصلي في مساعيه للمنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الدور الثاني، إذ يحتاج إلى نتيجة إيجابية تعزز موقعه في البطولة.

وفي مشواره حتى الآن، جمع الفيصلي فوزا على النهضة العماني، مقابل خسارتين أمام التعاون والريان القطري، بعدما خاض ثلاث مواجهات في المسابقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تشواميني يُبكي طفلًا ثم يُرضيه بقميصه
تشواميني يُبكي طفلًا ثم يُرضيه بقميصه
  • 2026-11-02 09:40
بالفيديو .. يوفنتوس يسقط نابولي في الدوري الإيطالي
بالفيديو .. يوفنتوس يسقط نابولي في الدوري الإيطالي
  • 2026-11-02 02:47
100 فوز في 131 مباراة.. فليك يكتب اسمه بين أساطير برشلونة
100 فوز في 131 مباراة.. فليك يكتب اسمه بين أساطير برشلونة
  • 2026-11-02 02:36
مشجع مانشستر يونايتد الشهير ينهي التحدي ويحلق شعره.. ما الحقيقة؟
مشجع مانشستر يونايتد الشهير ينهي التحدي ويحلق شعره.. ما الحقيقة؟
  • 2026-11-02 02:14
بالفيديو .. ركلة مروعة في الرأس تفقد لاعبا وعيه بالدوري الإسباني
بالفيديو .. ركلة مروعة في الرأس تفقد لاعبا وعيه بالدوري الإسباني
  • 2026-11-02 01:26
إصابات متلاحقة تربك بايرن قبل مواجهة أتلتيكو مدريد
إصابات متلاحقة تربك بايرن قبل مواجهة أتلتيكو مدريد
  • 2026-11-01 23:29