الفيصلي يتوجه إلى السعودية لملاقاة التعاون في دوري أبطال آسيا 2

خبرني - وصلت بعثة فريق الفيصلي لكرة القدم، الأحد، إلى منطقة القصيم السعودية، حيث يستعد الفريق لخوض اختبار جديد في دوري أبطال آسيا 2، عندما يلتقي التعاون السعودي مساء الأربعاء المقبل.

ويرافق الفريق في رحلته الجهاز الفني الذي يضم طارق مصطفى وأمير عبد العزيز وعصام عبده، إلى جانب مدرب حراس المرمى عامر شفيع، ومحللي الأداء إياد علوان وكامل الضعيفي، فضلا عن اللاعبين.

وتكتسب المواجهة أهمية للفيصلي في مساعيه للمنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الدور الثاني، إذ يحتاج إلى نتيجة إيجابية تعزز موقعه في البطولة.

وفي مشواره حتى الآن، جمع الفيصلي فوزا على النهضة العماني، مقابل خسارتين أمام التعاون والريان القطري، بعدما خاض ثلاث مواجهات في المسابقة.