ايسوزو تدعم اتحاد الرجبي في المملكة

خبرني - أعلنت شركة القدرة لتجارة السيارات، إحدى شركات مجموعة عليان والوكيل الرسمي لعلامة ايسوزو في الأردن، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اتحاد الرجبي الأردني، بهدف دعم رياضة الرجبي وتعزيز حضورها محلياً.

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع استعداد الأردن لاستضافة بطولة آسيا للرجبي السباعي – كأس الإمارات لمنطقة غرب ووسط آسيا 2026 للمرة الأولى في المملكة في واحة أيلة بالعقبة يومي 6 و7 تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 14 منتخباً من تسع دول آسيوية، لتتنافس على التأهل لبطولة آسيا للرجبي السباعي 2027.

وتضم منافسات الرجال تسعة منتخبات، من الأردن وسوريا ولبنان والعراق والسعودية والبحرين وباكستان وسلطنة عمان وقيرغيزستان، وتشارك في منافسات السيدات خمسة منتخبات، من الأردن وسوريا ولبنان والعراق والسعودية.

كما تشكل البطولة محطة جديدة في مسيرة الأردن باستضافة منافسات الرجبي، بعد تنظيم عدد من البطولات السابقة، من بينها بطولة آسيا للرجبي عام 2016، والبطولة العربية للرجبي السباعي في عامي 2017 و2019، التي شهدت تتويج المنتخب الأردني للرجال باللقب.

وتندرج شراكة ايسوزو مع الاتحاد في إطار التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الرياضية، ودوره في توفير بيئة داعمة للرياضيين ومساعدتهم على تطوير قدراتهم والمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية.

وتزامنا مع مرور 90 عاماً على تأسيسها، أصبحت ايسوزو الشريك الرسمي لبطولتي كأس العالم للرجبي للرجال 2027 وكأس العالم للرجبي للسيدات 2029، المقرر إقامتهما في أستراليا.

ومن خلال حضورها في هذه البطولات وشراكتها مع اتحاد الرجبي الأردني، تسعى ايسوزو إلى توسيع مساهمتها في دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز ارتباطها بالمجتمعات المحلية، انطلاقاً من حرصها على تشجيع المواهب الشابة وإتاحة فرص جديدة لهم للتطور والمشاركة.