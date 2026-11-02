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طهبوب تنتقد إقامة الحفلات في البترا: إفلاس في الترويج السياحي

  • 02 نوفمبر 2026
  • 09:37
طهبوب تنتقد إقامة الحفلات في البترا إفلاس في الترويج السياحي

خبرني - انتقدت النائبة الأردنية ديمة طهبوب اعتماد إقامة الحفلات في المواقع الأثرية وسيلةً للترويج السياحي، معتبرة أن التعامل مع مدينة البترا الأثرية بهذه الطريقة ينتقص من قيمتها التاريخية والحضارية.

وقالت طهبوب، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن معظم دول العالم تتعامل مع آثارها بوصفها ثروة تتجاوز قيمتها العوائد السياحية، وتفرض قيوداً على حركة الزوار والتصوير، وقد تغلق بعض المواقع لحمايتها من الإجهاد السياحي.

وأضافت أن الحكومة الأردنية تتعامل مع الآثار وكأنها "مجرد أحجار على قارعة الطريق"، وتتيح استخدامها لإقامة فعاليات مقابل مبالغ مالية لا تتناسب، بحسب رأيها، مع قيمتها التاريخية.

ووصفت طهبوب الاعتماد على الحفلات للترويج للمواقع الأثرية بأنه "إفلاس واضح"، متسائلة عن مدى ملاءمة هذه الأنشطة لمدينة البترا، التي تمثل، وفق تعبيرها، إنجازاً تاريخياً وعمرانياً واقتصادياً ذا عمق في الحضارة الإنسانية.

وانتقدت تحويل البترا إلى مجرد خلفية للحفلات والاحتفالات، معتبرة أن هذا الاستخدام لا ينسجم مع مكانتها الأثرية والإرث الحضاري الذي خلّفه الأنباط.

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