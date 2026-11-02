الأردن.. وفاة الطبيب باسم بدر عن 48 عاماً

خبرني - توفي، اليوم الاثنين، الطبيب باسم مصطفى بدر، أخصائي العناية الحثيثة في مستشفى التوتنجي بمدينة سحاب، عن عمر ناهز 48 عاماً.

ونعت إدارة المستشفى، إلى جانب الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، الطبيب الراحل، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرته وذويه وزملائه.

وسادت حالة من الحزن بين زملاء بدر في مستشفى التوتنجي، الذين استذكروا مسيرته المهنية وجهوده في رعاية المرضى وتقديم الخدمات الطبية.

وبحسب إعلان أسرته، يُصلّى على جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، الموافق 2 تشرين الثاني 2026، في مسجد مقبرة سحاب، قبل مواراته الثرى في المقبرة ذاتها.

وتُقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل الكيلاني بمنطقة الرابية، قرب المدرسة المعمدانية، اليوم الاثنين عقب الدفن وحتى العاشرة مساءً، ويوم الثلاثاء من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.