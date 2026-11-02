حبس كويتي 6 سنوات في قضية نصب واحتيال عقاري وغسل أموال

خبرني - قضت محكمة التمييز الكويتية، بحبس مواطن 6 سنوات وتغريمه مليوناً و115 ألف دينار، بعد إدانته بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر إيهامهم بشراء شاليهات والاستثمار في محافظ عقارية وهمية في بريطانيا وألمانيا وسويسرا، فضلاً عن الترويج لمشاريع عقارية غير حقيقية داخل الكويت.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جرائم النصب وغسل الأموال، من خلال الاستيلاء على أموال المجني عليهم وإيهامهم بامتلاكه شركات وأراضي ومشاريع عقارية ومحافظ استثمارية خارج البلاد، مدعياً وجود مبالغ ضخمة سيجري تحويلها إلى الكويت لتأسيس شركات وتنفيذ مشاريع تدر أرباحاً.

وكشفت شهادة أحد المجني عليهم عن دفع مبالغ مالية بلغت مليون دينار لمحفظة عقارية خارجية، ومليوناً و150 ألف دينار للمشاركة في شركة عقارية، فيما تعرّض مجني عليه آخر للاحتيال بمبلغ 150 ألف دينار بزعم شراء أرض لبناء شاليه، قبل أن يتبين عدم ملكية المتهم للأرض.

وأكد ضابط الواقعة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهاز أمن الدولة أن التحريات كشفت استخدام المتهم مشاريع وهمية ومخططات وعقوداً وإقرارات ديون لإيهام الضحايا بجدية الاستثمارات وتحقيق أرباح غير حقيقية، والاستيلاء على أموالهم نقداً بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع. كما تبين عدم وجود أصول أو ممتلكات للشركات التي جرى الترويج لها، وعدم تنفيذ المشاريع الموعودة أو إعادة الأموال إلى أصحابها.