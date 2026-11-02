تأهب في إسرائيل.. وإنذار مسبق من واشنطن قبل ضرب إيران

خبرني - تصاعدت الاستعدادات العسكرية في إسرائيل تحسبا لتجدد الضربات الأميركية على إيران بعيد انتخابات الكونغرس المقررة غداً الثلاثاء.

فقد أفادت مصادر إسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية تشهد حالة من التأهب الأقصى، حيث رفعت أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي وتيرة الاستعداد إلى الدرجات العليا تحسباً لأي سيناريوهات هجومية أو دفاعية قادمة، وفق ما نقل موقع "واللا".

تحذير مسبق وتنسيق

فيما كشف مسؤولون أمنيون مطلعون أن تل أبيب ستتلقى تحذيراً مسبقاً من واشنطن في حال قررت الإدارة الأميركية شن هجوم عسكري على مواقع إيرانية.

كما أوضحوا أن مستويات التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البنتاغون والقيادة المركزة الأميركية الوسطى ووزارة الدفاع الإسرائيلية بلغت أعلى مستوياتها خلال الفترة الماضية.

وكانت مصادر إسرائيلية وصفت سابقا الأيام القليلة المقبلة بالحساسة جداً، مؤكدة أن "كبار قادة الجيش الإسرائيلي يتواصلون بشكل يومي مع نظرائهم الأميركيين"



أتت تلك التسريبات وسط مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستمرة منذ فترة من أجل الضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف شن ضربات قاصمة على إيران في اليوم التالي للانتخابات الأميركية النصفية المرتقبة في الثالث من نوفمبر.

كما جاءت في وقت تستمر المفاوضات بين إيران والوسطاء القطريين، من أجل التوصل لاتفاق قريب ينهي الحرب مع أميركا، مع وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك المحادثات بالجيدة. حيث أكد في تصريحات أمس أنها تتقدم، إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة نهائية بعد.