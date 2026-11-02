محافظ الخليل: انسحاب قوات الاحتلال من المدينة بعد عملية عسكرية استمرت 10 أيام

خبرني - أعلن محافظ الخليل، خالد دودين، الاثنين، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل مدينة الخليل، عقب عملية عسكرية استمرت عشرة أيام.

وقال دودين إن العائلات الفلسطينية التي أُجبرت على مغادرة منازلها خلال العملية بات بإمكانها العودة إليها، عقب انسحاب قوات الاحتلال، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تسيطر على المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن الجهات المختصة والأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع الميدانية، وتعمل على توفير كل ما يلزم لضمان عودة المواطنين بأمان.

وكان دودين قد أشار سابقاً إلى أن ما يروّجه جيش الاحتلال بشأن وجود بؤر للمقاومة داخل المدينة «كاذب»، مؤكداً أن ما يجري «مفتعل ولا يستند إلى أي أساس أمني»، وأن وجود قوات الاحتلال في المدينة بات قراراً سياسياً لا علاقة له بالذرائع الأمنية التي تسوقها.

وتعمل لجنة مساندة، تضم مؤسسات من المجتمع المدني ومؤسسات محلية ودولية ووزارات وأجهزة أمنية، على تقديم المساعدة للعائلات التي غادرت منازلها، وتأمين أماكن سكن آمنة لمن لم يتمكنوا من الإقامة لدى أقاربهم.

وكان نحو 260 ألف طالب في محافظة الخليل قد تغيبوا عن مدارسهم خلال الأيام الماضية، كما تعذّر على الموظفين والمعلمين الوصول إلى المدارس، فضلاً عن إغلاق 60 مدرسة؛ بسبب وجودها في المناطق المغلقة، أو وجود طلابها أو معلميها في المناطق المحاصرة أو المهجّرة.

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 350 ألف نسمة، فيما يواجه نحو مليون شخص في المحافظة صعوبة في الدخول إليها أو الخروج منها.