الدوريات الخارجية: حركة مرورية نشطة وانسيابية على الطرق الخارجية من دون عوائق

خبرني - قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية النقيب محمد جنايدة، الاثنين، إن الطرق الخارجية تشهد حركة مرورية نشطة وانسيابية، رغم الكثافة المرورية على عدد من المحاور، مؤكدا عدم وجود عوائق تذكر أمام حركة السير.

وأوضح جنايدة، أن الدوريات الخارجية انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر على الطرق، ونفذت جولات ميدانية للكشف على واقعها وإزالة أي معوقات، إلى جانب متابعة الحركة المرورية والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

وأشار إلى أن طريق إربد عمان شهد نشاطا في حركة المركبات المتجهة من محافظات الشمال نحو العاصمة، مع استمرار انسيابية السير، وكذلك طريق المفرق الزرقاء، وطريق الزرقاء باتجاه عمان، والممر التنموي في الاتجاهين.

وأضاف أن حركة المركبات القادمة من محافظات الجنوب عبر الطريق الصحراوي باتجاه طريق المطار نشطة وانسيابية، وكذلك طريق العدسية ناعور باتجاه البحر الميت.

ولفت جنايدة إلى أن مراقبة كاميرات المحطات الأمنية وكاميرات الأداء الشرطي أظهرت كثافة مرورية على بعض المحاور، لا سيما عند محطة سيل جرش الأمنية للمركبات القادمة من محافظات الشمال، وعند محطة البوابة الجنوبية مع حركة الشحن والمركبات الصغيرة، دون تسجيل عوائق تؤثر على انسيابية السير.

3 حوادث خلال 24 ساعة

وفيما يتعلق بالحوادث المرورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قال جنايدة إن الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد عمان، قبل جسر النعيم باتجاه الشمال، نتجت عنه إصابات، وجرى إسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني، فيما عملت الدوريات ومجموعات الاختصاص على رفع المركبات وإزالة الأثر المروري وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وأضاف أنه جرى التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن متوسطة "ديانا" على طريق العدسية باتجاه البحر الميت، بعد نزول العمّارية، ما تسبب بإعاقة الحركة في الاتجاهين إثر الحمولة التي كانت تنقلها المركبة من أكياس البصل، مشيرا إلى أن الدوريات عملت على رفع المركبة وإزالة العوائق وإعادة انسيابية السير.

كما تعاملت الدوريات مع حادث اصطدام حافلة نقل عمومي على الطريق الصحراوي، وتحديدا في منطقة مسلة الحي، نتجت عنه إصابات نقلت إلى المستشفى، فيما عملت مجموعات الاختصاص على رفع المركبات وإزالة الأثر المروري.

استمرار حملة الفحص الشتوي

وأكد جنايدة استمرار الحملة الشتوية للفحص الفني للمركبات، داعيا السائقين إلى تفقد مركباتهم والتأكد من جاهزية تجهيزاتها الفنية، ومراجعة محطات ومراكز الفحص المعتمدة لمن لم يخضع مركبته للفحص حتى الآن.

وشدد على ضرورة تجنب المخالفات المرورية الخطرة، وفي مقدمتها تجاوز السرعات المحددة، وتغيير المسارب أو التجاوز بصورة مفاجئة، والسير بعكس الاتجاه، لما تشكله من خطر على السلامة المرورية وقد تتسبب بحوادث وإصابات.

كما دعا السائقين إلى تجنب مشتتات الانتباه، خصوصا استخدام الهاتف النقال أو العبث بالأجهزة الداخلية للمركبة أثناء القيادة، مؤكدا أن الدوريات المنتشرة على الطرق الخارجية موجودة لتقديم المساعدة لمستخدمي الطريق عند الحاجة.