توقعات للنفط: برنت قد يبلغ 140 دولارا في 2027

خبرني - رفع "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط بسبب ارتفاع مخاطر الإمدادات، وقال إن سعر خام برنت قد يرتفع إلى 140 دولارا للبرميل في 2027.

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر إلى 105 دولارات للبرميل من 90 دولارا، كما رفع توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 94 دولارا من 81 دولارا، ورفع أيضا توقعاته لمتوسط الأسعار في 2027 إلى 88 دولارا للبرميل لخام برنت من 80 دولارا في السابق، وإلى 78 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط من 73 دولارا.

وتوقع البنك في سيناريو صعود الأسعار أن يصل برنت إلى 140 دولارا للبرميل وأن يبلغ متوسطه نحو 130 دولارا في 2027 إذا ظل متوسط إنتاج الخليج في ذلك العام أقل 3.5 مليون برميل يوميا عن متوسطه في 2025.

وقال "غولدمان ساكس" إنه يتوقع أن ترفع الأسواق علاوة المخاطر بما يعكس مخاطر تراجع إمدادات الشرق الأوسط وطول أمد صدمات إمدادات النفط الكبرى السابقة ورأي كثير من المشاركين في السوق بأن تحقيق انفراجة دبلوماسية دائمة سيكون صعبا.

وقال البنك في مذكرة إن تكثيف الهجمات على حركة الشحن والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية وعلاوة المخاطر الأكثر استمرارا تظل المحفزات الرئيسية لاحتمال ارتفاع الأسعار.

وانخفض خام برنت بأكثر من واحد في المئة إلى 111.84 دولار للبرميل اليوم الاثنين، بعد أن أجرى مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف الدفع نحو اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن برنت أنهى أكتوبر عند أعلى مستوياته في ستة أشهر وسط مخاوف من أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يتصاعد مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.

وقال "غولدمان ساكس" إن الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا إلى جانب التفكك الجيوسياسي الأوسع تخلق مخاطر مرتفعة للتعطل مع استحالة التنبؤ تقريبا بتوقيت الاضطرابات ومواقعها.