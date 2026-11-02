طقس لطيف والحرارة أعلى من معدلاتها بـ4 درجات الاثنين

خبرني - ترتفع درجات الحرارة قليلا، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5 - 4) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، فيما يبقى معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16، وفي مرتفعات الشراة 26- 14، وفي مناطق البادية 32 - 17، وفي مناطق السهول 29- 18 ، وفي الأغوار الشمالية 33 - 19 ، وفي الأغوار الجنوبية 35- 21، وفي البحر الميت 33- 20، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.