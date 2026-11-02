تسعة قتلى بتحطم طائرة صغيرة في فلوريدا

خبرني - تحطمت طائرة صغيرة من نوع "ليرجت" في أحد أحياء جنوب ولاية فلوريدا الأحد، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا فيها، وفق مسؤولين أميركيين أوضحوا أن الطائرة أقلعت من مدينة أوستن بولاية تكساس باتجاه جزر البهاماس.

وقال وزير النقل شون دافي في بيان إن "حادث تحطم الطائرة الذي وقع اليوم في مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا مأساة مروعة".

وأوضح أن الطائرة التي أقلعت من أوستن باتجاه جزر البهاماس تحطمت في الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي في مقاطعة بالم بيتش، حيث يملك الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتجع مارالاغو.

وأشار إلى أن الطائرة من طراز ليرجت 60، وهي مخصّصة لرجال الأعمال، لافتا إلى أنها تحطمت في حي سكني.

وأكدت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية هذه المعلومات، قائلة إنها ستجري تحقيقا بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل لتحديد ملابسات الحادث.

وبحسب معلومات أوردها مكتب الشرطة المحلي، تحطمت الطائرة على مسافة نحو عشرة كيلومترات فقط بخط مستقيم من مقر إقامة ترامب الفخم.

وكان الرئيس الأميركي قد غادر مقر إقامته صباح الأحد متوجها إلى ولايتي أيوا وكانزاس لحضور تجمّعين انتخابيين قبل انتخابات منتصف الولاية التي تشير التوقعات إلى أن حزبه يواجه صعوبات فيها.