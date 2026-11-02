بالفيديو .. يوفنتوس يسقط نابولي في الدوري الإيطالي

خبرني - حقق نادي يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب ضيفه نابولي بهدفين دون مقابل مساء الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل كريم ألاييجوفيتش هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 70، وبعد خمس دقائق تعرض نابولي لنقص عددي إثر طرد لاعبه لوكا ماريونوتشي، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وبحلول الدقيقة 87 سجل جيريمي بوجا الهدف الثاني ليوفنتوس، مؤكدا فوز فريقه وخطف النقاط الثلاث.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، بفارق ثلاث نقاط خلف فروسينوني صاحب المركز السادس، وأربع نقاط خلف ميلان صاحب المركز الخامس.

في المقابل، تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس.