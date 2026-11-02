100 فوز في 131 مباراة.. فليك يكتب اسمه بين أساطير برشلونة

خبرني - وصل الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، إلى انتصاره رقم 100 مع الفريق الكتالوني، منذ توليه المسؤولية في صيف عام 2024، خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز.

واستعاد برشلونة نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وذلك بعد خسارتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الليغا.

وبهذا الفوز، دخل فليك قائمة أسرع المدربين وصولا إلى 100 انتصار في تاريخ برشلونة، بعدما أصبح ثاني مدرب يحقق هذا الإنجاز بأقل عدد من المباريات، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

خلف إنريكي وقبل غوارديولا

واحتاج المدرب الألماني، البالغ 61 عاما، إلى 131 مباراة لبلوغ هذا الرقم، متأخرا بفارق 5 مباريات فقط عن لويس إنريكي، الذي وصل إلى انتصاره الـ100 بعد 126 مباراة، لكنه تفوق على المدرب الأسطوري بيب غوارديولا، الذي احتاج إلى 139 مباراة لتحقيق الإنجاز ذاته، وفق بيانات منصة "دازن".

أرقام فليك مع برشلونة

وخلال مشواره مع برشلونة، حقق فليك 88 انتصارا في موسمي 2024-2025 و2025-2026، وأضف إليها 12 فوزا خلال 14 مباراة خاضها الفريق في الموسم الحالي 2026-2027.

وجاءت حصيلة المدرب الألماني خلال 131 مباراة على النحو التالي:

- 100 انتصار.

- 21 هزيمة.

- 10 تعادلات.

وتعكس هذه الأرقام استقرارا لافتا في نتائج برشلونة تحت قيادة فليك، إذ تجنب الفريق الخسارة في 110 مباريات من أصل 131، بنسبة تقارب 84% من إجمالي مبارياته.

وعلى الصعيد الهجومي، قدم برشلونة أرقاما قوية في عهد المدرب الألماني، بعدما سجل لاعبوه 375 هدفا، بمعدل 2.86 هدف في المباراة الواحدة، في مؤشر على الفاعلية الهجومية التي ميزت أسلوب الفريق.

لكن هذه القوة الهجومية رافقها ضعف نسبي على المستوى الدفاعي، إذ استقبل الفريق 153 هدفا بمعدل 1.16 هدف في المباراة، وهو ما وضع فليك أمام انتقادات متكررة بسبب اعتماده على خط دفاع متقدم، يترك مساحات خلف المدافعين ويمنح المنافسين فرصا لاستغلال الكرات الطويلة والهجمات المرتدة.

النسبة العليا في تاريخ برشلونة

وفي سياق متصل، أكد الموقع الرسمي لبرشلونة أن فليك أصبح صاحب أعلى نسبة انتصارات في تاريخ النادي، بعدما رفع الفوز على ألافيس معدل انتصاراته إلى 76.33%، عند احتساب إجمالي المباريات التي خاضها المدربون السابقون للفريق، وليس الاكتفاء بعدد المباريات اللازمة لتحقيق انتصاراتهم المئة الأولى.

وبحسب إحصاءات النادي، جاء ترتيب أبرز مدربي برشلونة من حيث نسبة الانتصارات على النحو التالي:

- هانسي فليك: 100 انتصار في 131 مباراة، بنسبة 76.33%.

- لويس إنريكي: 138 انتصارا في 181 مباراة، بنسبة 76.24%.

- رالف كيربي: 16 انتصارا في 21 مباراة، بنسبة 76.19%.

- بيب غوارديولا: 179 انتصارا في 247 مباراة، بنسبة 72.47%.

- تيتو فيلانوفا: 43 انتصارا في 60 مباراة، بنسبة 71.66%.