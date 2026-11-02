مشجع مانشستر يونايتد الشهير ينهي التحدي ويحلق شعره.. ما الحقيقة؟

خبرني - فاجأ فرانك إيليت -مشجع مانشستر يونايتد المعروف بلقب "صاحب الشعر الطويل" و"ذا يونايتد ستراند"- متابعيه بنشر مقطع فيديو ظهر خلاله حليق الرأس، بعدما استمر تحديه الشهير دون قص شعره لمدة 103 مباريات.

واشتهر إيليت بتعهده عدم قص شعره حتى يحقق مانشستر يونايتد الفوز في 5 مباريات رسمية متتالية. وبدأ الفيديو الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "لقد طفح الكيل، هذا أصبح أكثر من اللازم"، قبل أن يظهر برأس حليق ويبدأ باستعراض بعض الخيارات لتسريحة شعره الجديدة.

لكن الفيديو كان في الحقيقة جزءا من حملة ترويجية لمنصة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وسرعان ما أكد إيليت أن التحدي لم ينته، قائلا "التحدي مستمر، وسأواصل المضي فيه. لن أقص شعري إلا عندما يفوز مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية".

ونشر المشجع الإنجليزي مقطعا آخر عبر حساباته، أكد فيه استمرار التحدي عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي، وعلق قائلا "خسارة أخرى، لا شيء يدعو إلى المفاجأة".

وبدأ إيليت تحديه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما تعهد بعدم قص شعره حتى ينجح مانشستر يونايتد في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في المباريات الرسمية، معتقدا في البداية أن الأمر لن يستمر سوى بضعة أشهر.

وخلال تلك الفترة، تعاقب على تدريب الفريق 5 مدربين، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، دون أن يتمكن أي منهم من تحقيق الشرط الذي ينتظره المشجع، وهم: إريك تين هاغ، ورود فان نيستلروي، وروبن أموريم، ودارين فليتشر، ومايكل كاريك.

وقبل مواجهة تشيلسي أمس السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، كان التحدي قد امتد إلى 103 مباريات و757 يوما، ليواصل إيليت انتظار السلسلة المنتظرة من الانتصارات، في حين يواصل شعره دفع ثمن تعثرات مانشستر يونايتد.