بالفيديو .. ركلة مروعة في الرأس تفقد لاعبا وعيه بالدوري الإسباني

خبرني - خيّم الرعب على مواجهة نادي ساباديل ومضيفه ألباسيتي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، عقب تعرض اللاعب النيجيري كوادري لياميد لركلة عنيفة في الرأس أفقدته الوعي في الحال، وتسببت في نقله عاجلا عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى.

ووقع المشهد المروع قبيل نهاية الشوط الأول للمباراة بينما كان ألباسيتي متقدما بنتيجة (2-0) حيث حاول خوسيه كورباس (لاعب ألباسيتي) تسديد الكرة على الطائر على حدود منطقة الجزاء، بالتزامن مع ارتقاء لياميد لينطح الكرة برأسه. ورغم نجاح الأخير في كسب النطحة الهوائية، إلا أن قدم كورباس امتدت بقوة وحركة متهورة لتصيب رأس لياميد مباشرة، ليسقط أرضا دون حراك ومغشيا عليه بشكل كامل.

وتدخل الطاقم الطبي فورا لإسعاف اللاعب قبل دخول سيارة الإسعاف إلى أرضية الملعب لنقله إلى المستشفى تحت مراقبة طبية مشددة، فيما أخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كورباس بسبب خطورة التدخل.

وفي وقت لاحق، طمأن ساباديل جماهيره عبر بيان رسمي أكد فيه مغادرة لياميد المستشفى بعد استقرار حالته وتجاوزه الفحوص الطبية كافة بنجاح، مشيدا بالسرعة والاحترافية التي أبداها الطاقم الطبي لألباسيتي في التعامل مع الحادثة.

يُذكر أن ألباسيتي استطاع الصمود بعدد 10 لاعبين خلال الشوط الثاني، ليُنهي اللقاء لصالحه ويخطف نقاط المباراة الثلاث.